أخبار التوك شو| أحمد موسى عن كتابه أسرار: الإخوان هيدفنوا نفسهم.. وتحذير صادم من الأرصاد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مدحت العدل ينتقد أداء المنتخب: مصر أكبر من أي مدرب.. والخوف لا يليق باسمها

علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي، مؤكدًا أن النتيجة ليست جوهر الأزمة بقدر ما هو شكل وأداء المنتخب.

قد يؤدي للوفاة .. أستاذ طب شرعي تحذر من خطورة تعنيف الأطفال

أكدت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة، أن التربية القائمة على العنف قد تؤدي إلى عواقب خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، فضلًا عن ما تسببه من آثار نفسية سلبية وضغوط شديدة على الأطفال، موضحة أن الاعتداء على الأطفال قد يتم أحيانًا بصورة غير مباشرة.

عبد الحكيم ناصر: ثورة 23 يوليو غيّرت التركيبة الاجتماعية لمصر.. وهذا ما يميز الرئيس السيسي

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا اجتماعيًا جذريًا في المجتمع المصري، منتقدًا الهجوم المتكرر على الثورة، مؤكدًا أنها كانت سببًا رئيسيًا في نقل فئات واسعة من المصريين من دائرة الفقر والتهميش إلى مواقع مؤثرة في المجتمع.

إعلامي متميز .. إلهام أبو الفتح: روحت خطفت أحمد موسى من قناة أخرى عشان ييجي صدى البلد

هنأت إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، الإعلامي أحمد موسى بمناسبة إصدار اول كتاب له " أسرار".

الديهي عن أحمد موسى: أخويا والأقرب لي في الوسط الإعلامي والصحفي

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي أحمد موسى بمناسبة إصدار اول كتاب له " أسرار".

إزاي تحمي نفسك من تسرب الغاز بالمنزل؟ مدير الحماية المدنية الأسبق يقدم نصائح مهمة

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية الأسبق، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنازل للوقاية من مخاطر تسرب الغاز، مشددًا على أن الوقاية تبدأ بالانتباه وعدم الاستهانة بأي ملاحظات أو مؤشرات قد تنذر بوجود خطر، موضحًا أن عدم إجراء الصيانة الدورية للأجهزة المنزلية بصفة عامة يُعد من أبرز الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث.

دولة التلاوة.. مصطفى حسني: أى إنسان بيحب ربنا لازم يتوقف ويدور على صفات المؤمنين

أكد الداعية مصطفى حسني، من لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، أن أى حاجة بتميز بلدنا إن محدش فيها بيبات جعان بسبب كثرة أعمال الخير وكثرة المنفقين على الأسر المكافحة.

مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية على أغلب أنحاء البلاد، موضحًا أن درجات الحرارة تسجل نحو 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن ساعات الليل تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 7 درجات مئوية، وهو ما يعكس وجود تذبذب واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar

حصد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل «Joy Awards» هذا العام، حيث صعد المستشار تركي آل الشيخ على المسرح لتسليمه الجائزة، قائلًا: «الجائزة تتشرف بك».

أحمد موسى عن كتابه أسرار: الإخوان هيدفنوا نفسهم

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن كتابه أسرار سيكون موجودًا في جناح مؤسسة الأهرام بمعرض القاهرة الدول للكتاب الذي يفتح أبوابه للجمهور نهاية الأسبوع الجاري.