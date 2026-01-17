فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar

حصد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل «Joy Awards» هذا العام، حيث صعد المستشار تركي آل الشيخ على المسرح لتسليمه الجائزة، قائلًا: «الجائزة تتشرف بك».

وقال فاروق حسني: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر للأمير محمد بن سلمان، وإلى المستشار تركي آل الشيخ على هذا التكريم الكريم الذي أعتز به كثيرًا، فهذا التكريم يعكس إدراك القيادة لأهمية الثقافة كركيزة أساسية، وأتمنى كل التوفيق والازدهار للمملكة وشعبها العظيم بقيادتها الواعية».

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الفنية والرياضية العالمية، من بينهم: الملحن عمرو مصطفى، والفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مقدم البرامج السعودي صالح العريض.