قد يؤدي للوفاة .. أستاذ طب شرعي تحذر من خطورة تعنيف الأطفال

أكدت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة، أن التربية القائمة على العنف قد تؤدي إلى عواقب خطيرة تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، فضلًا عن ما تسببه من آثار نفسية سلبية وضغوط شديدة على الأطفال، موضحة أن الاعتداء على الأطفال قد يتم أحيانًا بصورة غير مباشرة.

وأضافت دينا شكري، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن العنف يولد عنفًا، وأن غياب الانضباط في أساليب التربية والعلاقات الأسرية ينعكس سلبًا على النشء، ما يؤدي إلى تكوين أجيال غير قادرة على التكيف أو الاعتماد عليها مستقبلًا، مضيفة أن الأمر لا يقتصر على مجرد عقاب الطفل أو تعذيبه، بل إن الطفل الذي يتعرض للعنف في صغره يكون أكثر عرضة لممارسة العنف عند الكبر، سواء في إطار العنف ضد المرأة أو العنف داخل المجتمع بصفة عامة.

وأوضحت دينا شكري، أن ذلك يمثل انعكاسًا مباشرًا لما تعرض له في مرحلة الطفولة من تربية قاسية قائمة على العنف، محذرة من أن تعنيف الأطفال في الصغر قد يؤدي إلى متلازمات صحية خطيرة تؤثر على أجهزة الجسم، وعلى رأسها المخ، حيث قد يحدث نزيف بالمخ يزداد مع تكرار الاعتداء، وقد يتطور الأمر إلى انضغاط في المخ ينتهي بالوفاة في بعض الحالات.

ونوهت دينا شكري، بأن هذه النتائج المأساوية تكون في الأساس نتاج تصرفات غير منضبطة من بعض أولياء الأمور تجاه أبنائهم، داعية إلى تبني أساليب تربوية قائمة على الوعي والحوار بدلًا من العنف.