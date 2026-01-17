علي شعث: نعمل لإعادة الحياة لأطفال غزة.. ونثمّن دعم الدول الوسيطة

أعرب الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، عن تقديره للدول الوسيطة والداعمة لجهود إنجاح عمل اللجنة، وعلى رأسها مصر وقطر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية والأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار عمل اللجنة وتحقيق أهدافها.

العملية التعليمية

وأضاف شعث، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية فيروز مكي، أن اللجنة تسعى لإعادة البسمة على وجوه أطفال غزة وإعادة دمجهم في العملية التعليمية، بعد أن «قام الاحتلال بتجهيلهم لعامين»، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي في هذه المرحلة الحساسة.

وقف إطلاق النار

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أنه يقدّر الاتفاقية الخاصة بوقف إطلاق النار، وإطلاق مجلس السلام ولجنة إدارة غزة، واصفًا ذلك بـ«العمل العظيم»، كما وجّه الشكر للرئيس محمود عباس على احتضان اللجنة ودعمه المتواصل لعملها.