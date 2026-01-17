علي شعث: أطفال غزة حُرموا من التعليم لعامين ونصف ونعمل على إعادتهم للمدارس

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إن أطفال الشعب الفلسطيني تعرضوا لعملية «تجهيل» استمرت قرابة عامين ونصف، مؤكدًا أن عودة الأطفال إلى المدارس تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

إعادة دمج الأطفال

وأوضح شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللجنة تعمل على إطلاق برامج تعليم مكثف لتعويض الفاقد التعليمي، وإعادة دمج الأطفال في العملية التعليمية مرة أخرى، بما يضمن إعادتهم إلى مسار التعليم التقدمي بعد الانقطاع الطويل الذي فرضته ظروف الحرب.

وأشار رئيس لجنة إدارة غزة إلى أن ملف التعليم يحظى باهتمام بالغ، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني وحماية الأجيال القادمة من آثار التجهيل والحرمان التعليمي.