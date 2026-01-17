علي شعث يكشف تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

كشف الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، عن التشكيل الكامل للجنة والملفات التي تتولاها، موضحًا أنه يرأس اللجنة بصفته مهندسًا حاصلًا على دكتوراه في الهندسة، ويعاونه المهندس عائد أبو رمضان المسؤول عن ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة، والأستاذ عبدالكريم عاشور المكلف بملف الزراعة، والدكتور عائد ياغي المسؤول عن ملف الصحة.

تفاصيل اللجنة

وأشار شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على شاشة القاهرة الإخبارية ، إلى أن اللجنة تضم أيضًا المهندس أسامة السعداوي المكلف بملف الإسكان والأراضي، والدكتور عدنان أبو وردة المسؤول عن ملف العدل، واللواء سامي رسمان المكلف بملف الداخلية والأمن الداخلي، إلى جانب الدكتور علي برهوم المكلف بملف البلديات والمياه.

وأوضح أن التشكيل يشمل كذلك الدكتور بشير الريس المكلف بملف المالية، والأستاذة هناء كرازي المكلفة بالشؤون الاجتماعية، والدكتور جبر الداعور المسؤول عن ملف التعليم، والمهندس عمر الشمالي المكلف بملف الاتصالات، مؤكدًا أن اللجنة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار وتحقيق حياة كريمة لأهالي قطاع غزة.