ستانلي نوابالي يحصد جائزة رجل مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طالب يمزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق امتحانات الإعدادية بالبحيرة (خاص)
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
توك شو

علي شعث يكشف تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

محمد البدوي

كشف الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، عن التشكيل الكامل للجنة والملفات التي تتولاها، موضحًا أنه يرأس اللجنة بصفته مهندسًا حاصلًا على دكتوراه في الهندسة، ويعاونه المهندس عائد أبو رمضان المسؤول عن ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة، والأستاذ عبدالكريم عاشور المكلف بملف الزراعة، والدكتور عائد ياغي المسؤول عن ملف الصحة.

تفاصيل اللجنة

وأشار شعث، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على شاشة القاهرة الإخبارية ، إلى أن اللجنة تضم أيضًا المهندس أسامة السعداوي المكلف بملف الإسكان والأراضي، والدكتور عدنان أبو وردة المسؤول عن ملف العدل، واللواء سامي رسمان المكلف بملف الداخلية والأمن الداخلي، إلى جانب الدكتور علي برهوم المكلف بملف البلديات والمياه.

وأوضح أن التشكيل يشمل كذلك الدكتور بشير الريس المكلف بملف المالية، والأستاذة هناء كرازي المكلفة بالشؤون الاجتماعية، والدكتور جبر الداعور المسؤول عن ملف التعليم، والمهندس عمر الشمالي المكلف بملف الاتصالات، مؤكدًا أن اللجنة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار وتحقيق حياة كريمة لأهالي قطاع غزة.

