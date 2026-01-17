مدحت العدل ينتقد أداء المنتخب: مصر أكبر من أي مدرب.. والخوف لا يليق باسمها

علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي، مؤكدًا أن النتيجة ليست جوهر الأزمة بقدر ما هو شكل وأداء المنتخب.

وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن جميع المصريين يشعرون بالحزن، مشيرًا إلى أن المنتخب ظهر بشكل أفضل أمام نيجيريا مقارنة بمباراة السنغال، حيث لعب دون خوف وقدم أداءً أكثر توازنًا.

أقوى الدوريات العالمية

وأضاف أن انتقاداته للمدير الفني حسام حسن لا تحمل أي دوافع شخصية، موضحًا: "منتخب مصر اسم كبير، ولا يجوز أن يدخل مباراة أمام منتخب مثل السنغال بهذا الشكل المرتعش والخائف، خاصة وأن لدينا مهاجمين يلعبون في أقوى الدوريات العالمية، ومع ذلك ظهر الفريق بشكل دفاعي مبالغ فيه".

أداء اللاعبين أمام نيجيريا

وأوضح العدل أنه لا يرى أزمة في الحصول على المركز الثالث أو الرابع، طالما قدم الفريق ما عليه داخل الملعب، مشيدًا بأداء اللاعبين أمام نيجيريا، مؤكدًا أنهم لعبوا بثقة ودون توتر، وهو ما انعكس إيجابيًا على المستوى العام.

التعامل النفسي والفني

وانتقد العدل تكرار مبرر غياب المحترفين، قائلًا إن منتخب مصر توج بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية في فترات سابقة دون الاعتماد على عدد كبير من المحترفين، وإنما بوجود منظومة واضحة ومدير فني قادر على التعامل النفسي والفني مع اللاعبين، في إشارة إلى الكابتن حسن شحاتة.

مباراة كوت ديفوار

وأشار إلى أن المنتخبات الإفريقية لا تعتمد بالضرورة على نجوم عالميين، لكنها تمتلك روحًا جماعية وأداءً منظمًا، في حين لم يستفد منتخب مصر من وفرة لاعبيه المحترفين بالشكل المطلوب، باستثناء مباراة كوت ديفوار التي ساعدت الظروف في تحقيق الفوز خلالها.

واختتم مدحت العدل تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر أكبر من أي اسم، معبرًا عن حزنه ليس فقط بسبب المركز الرابع، بل لأن صورة المنتخب لا يجب أن تكون فريقًا يدخل المباريات بخوف أو تراجع، مؤكدًا أن هذا لا يليق بتاريخ وقيمة الكرة المصرية.