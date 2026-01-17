قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرق أموالك.. تحذير من رسائل متداولة باسم البريد المصري| ما القصة؟
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدحت العدل ينتقد أداء المنتخب: مصر أكبر من أي مدرب.. والخوف لا يليق باسمها

مدحت العدل
مدحت العدل
محمد البدوي

علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل السلبي، مؤكدًا أن النتيجة ليست جوهر الأزمة بقدر ما هو شكل وأداء المنتخب.

وقال العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إن جميع المصريين يشعرون بالحزن، مشيرًا إلى أن المنتخب ظهر بشكل أفضل أمام نيجيريا مقارنة بمباراة السنغال، حيث لعب دون خوف وقدم أداءً أكثر توازنًا.

أقوى الدوريات العالمية

وأضاف أن انتقاداته للمدير الفني حسام حسن لا تحمل أي دوافع شخصية، موضحًا: "منتخب مصر اسم كبير، ولا يجوز أن يدخل مباراة أمام منتخب مثل السنغال بهذا الشكل المرتعش والخائف، خاصة وأن لدينا مهاجمين يلعبون في أقوى الدوريات العالمية، ومع ذلك ظهر الفريق بشكل دفاعي مبالغ فيه".

أداء اللاعبين أمام نيجيريا

وأوضح العدل أنه لا يرى أزمة في الحصول على المركز الثالث أو الرابع، طالما قدم الفريق ما عليه داخل الملعب، مشيدًا بأداء اللاعبين أمام نيجيريا، مؤكدًا أنهم لعبوا بثقة ودون توتر، وهو ما انعكس إيجابيًا على المستوى العام.

التعامل النفسي والفني 

وانتقد العدل تكرار مبرر غياب المحترفين، قائلًا إن منتخب مصر توج بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية في فترات سابقة دون الاعتماد على عدد كبير من المحترفين، وإنما بوجود منظومة واضحة ومدير فني قادر على التعامل النفسي والفني مع اللاعبين، في إشارة إلى الكابتن حسن شحاتة.

مباراة كوت ديفوار

وأشار إلى أن المنتخبات الإفريقية لا تعتمد بالضرورة على نجوم عالميين، لكنها تمتلك روحًا جماعية وأداءً منظمًا، في حين لم يستفد منتخب مصر من وفرة لاعبيه المحترفين بالشكل المطلوب، باستثناء مباراة كوت ديفوار التي ساعدت الظروف في تحقيق الفوز خلالها.

واختتم مدحت العدل تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر أكبر من أي اسم، معبرًا عن حزنه ليس فقط بسبب المركز الرابع، بل لأن صورة المنتخب لا يجب أن تكون فريقًا يدخل المباريات بخوف أو تراجع، مؤكدًا أن هذا لا يليق بتاريخ وقيمة الكرة المصرية.

مدحت العدل كأس الأمم الإفريقية نيجيريا مباراة السنغال حسام حسن منتخب مصر حسن شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

المتهمه

رقص خادش.. تفاصيل حبس صانعة محتوى جديدة بالشيخ زايد

المتهمين

تفاصيل حبس رجل و8 فتيات يمارسون الرذيلة بعابدين

526 قطعة أثرية - ارشيفية

«كنت أظن إني أساعد أسرتي» كواليس اعترافات المتهم بحيازته 526 قطعة أثرية

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد