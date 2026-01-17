قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تتوعد برد موحد على الرسوم الأمريكية وتصعيد جديد بسبب جرينلاند
ترامب يدعو أردوغان للانضمام إلى مجلس سلام غزة
قناع مسامير .. رامز جلال يخطف الأضواء في حفل Joy Awards
مصدر بـ التنظيم والإدارة يعلن خبرا مهما عن نتيجة مسابقة 2000 معلم مساعد
الإمارات تشيد بمساعي مصر وقطر وتركيا في دعم مسار السلام بغزة
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
علي شعث: لجنة إدارة قطاع غزة فلسطينية.. وتعمل وفق الخطة المصرية لإعادة الإعمار
تنوروا الدنيا بالقرآن .. أسامة الأزهري يعلق على أداء متسابقين بدولة التلاوة
حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: تصريحات مدرب المنتخب يجب أن تعكس مصر.. ولا نفاخر بالتاريخ على حساب الحاضر

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، مؤكدة أن المشهد العام محبط ويحتاج إلى إعادة تقييم المنظومة الرياضية.

تصريحات المدير الفني 

وقالت خلال برنامجها "الصورة" على شاشة النهار، إن الإدارة والتنظيم داخل كرة القدم المصرية بحاجة إلى إصلاح من الجذور، مشيرة إلى أن تصريحات المدير الفني حسام حسن أدت إلى ردود فعل مبالغ فيها من الصحافة والجمهور، وأثرت على الصورة العامة للمنتخب.

وأضافت لميس أن مصر لم تعد في صدارة إفريقيا كما كان في الماضي، وأن المفاخرة بالتاريخ لم تعد تكفي في ظل غياب الإنجازات الحالية، مشددة على أن التصريحات يجب أن تكون دقيقة ومحسوبة لأنها تمثل مصر أمام الجمهور والمنتخبات الأخرى.

السرعات والتواجد في الملعب

وأوضحت أن المنتخب هذا العام قدم أملًا وأداءً جيدًا في كل مباراة، لكن هناك مشكلات بدنية وفنية أبرزها السرعات والتواجد في الملعب، مؤكدة أن التجاوزات اللفظية أثرت سلبًا على العلاقات مع الدول الشقيقة مثل المغرب.

واختتمت حديثها بالقول إن المدير الفني للمنتخب يمثل مصر دائمًا، ويجب أن تكون تصريحاته مسؤولة لتعكس صورة إيجابية، مضيفة: "حتى لو كان هناك خلل في التنظيم، لماذا ننتظر الخسارة لنذكره؟ الأفضل التركيز على الأداء والنتائج بدل المبررات".

لميس الحديدي منتخب مصر الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية المنظومة الرياضية حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

السياحة: الآثار ليست مجرد مواقع تاريخيةبل مورد اقتصادي واجتماعي

وزير السياحة والآثار

نماذج مضيئة للتعاون الدولي .. كيف عززت حماية الآثار النهوض بالسياحة الثقافية

مؤتمر التراث والآثار قوة مصر الناعمة

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة مناقشات الجلسة الأولى لمؤتمر الآثار والتراث

بالصور

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد