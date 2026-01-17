لميس الحديدي: تصريحات مدرب المنتخب يجب أن تعكس مصر.. ولا نفاخر بالتاريخ على حساب الحاضر

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حصول منتخب مصر على المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد خسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، مؤكدة أن المشهد العام محبط ويحتاج إلى إعادة تقييم المنظومة الرياضية.

تصريحات المدير الفني

وقالت خلال برنامجها "الصورة" على شاشة النهار، إن الإدارة والتنظيم داخل كرة القدم المصرية بحاجة إلى إصلاح من الجذور، مشيرة إلى أن تصريحات المدير الفني حسام حسن أدت إلى ردود فعل مبالغ فيها من الصحافة والجمهور، وأثرت على الصورة العامة للمنتخب.

وأضافت لميس أن مصر لم تعد في صدارة إفريقيا كما كان في الماضي، وأن المفاخرة بالتاريخ لم تعد تكفي في ظل غياب الإنجازات الحالية، مشددة على أن التصريحات يجب أن تكون دقيقة ومحسوبة لأنها تمثل مصر أمام الجمهور والمنتخبات الأخرى.

السرعات والتواجد في الملعب

وأوضحت أن المنتخب هذا العام قدم أملًا وأداءً جيدًا في كل مباراة، لكن هناك مشكلات بدنية وفنية أبرزها السرعات والتواجد في الملعب، مؤكدة أن التجاوزات اللفظية أثرت سلبًا على العلاقات مع الدول الشقيقة مثل المغرب.

واختتمت حديثها بالقول إن المدير الفني للمنتخب يمثل مصر دائمًا، ويجب أن تكون تصريحاته مسؤولة لتعكس صورة إيجابية، مضيفة: "حتى لو كان هناك خلل في التنظيم، لماذا ننتظر الخسارة لنذكره؟ الأفضل التركيز على الأداء والنتائج بدل المبررات".