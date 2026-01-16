لميس الحديدي بعد هزيمة المنتخب أمام السنغال: مش قادرة أخرج من الزعل

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن حزنهم بسبب خروج منتخب مصر من بطولة امم أفريقيا علي يد السنغال.

وكتبت لميس من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" مشاعر فقط : زعلانه قوى على الماتش زعلانه على الفريق،زعلانه على صلاح كان نفسى يحقق حلمه و حلمنا ..معانا فرقه كويسه و روح عظيمه ، السنغال ماكانش يعنى فريق الموت .. كان عندنا امل. صحيح المنطق يقول اللى حصل واقعى .. بس برضه مش عارفه اخرج من الزعل ..كان عندنا امل كبير

#امم_افريقيا



وتوجّهت بعثة منتخب مصر إلى مدينة كازابلانكا على متن القطار فائق السرعة، استعدادًا لخوض مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات البطولة، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كاس الأمم الافريقية بمدينة الدار البيضاء عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف .