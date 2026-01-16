شوبير: أتمنى ماننزلش ندافع أمام نيجيريا

وجه الإعلامي احمد شوبير رسالة الي حسام حسن قبل مواجه نيجيريا في امم أفريقيا

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: أتمنى إننا ماننزلش ندافع أمام نيجيريا ونلعب مباراة متوازنة حتى لو خسرنا، لكن لازم نستموت على المركز الثالث لإنهاء البطولة بشكل أفضل".



توجّهت بعثة منتخب مصر إلى مدينة كازابلانكا على متن القطار فائق السرعة، استعدادًا لخوض مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات البطولة، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كاس الأمم الافريقية بمدينة الدار البيضاء عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف .