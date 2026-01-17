الديهي عن أحمد موسى: أخويا والأقرب لي في الوسط الإعلامي والصحفي

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الإعلامي أحمد موسى بمناسبة إصدار اول كتاب له " أسرار".

وقال نشأت الديهي في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهنئ أحمد موسى على حب الناس له ".

وتابع نشأت الديهي :" كتاب أحمد موسى الجديد يحكي أسرار كثيرة وأحمد موسى يتحدث بمعلومات حقيقية".

وأكمل نشأت الديهي :" أحمد موسى أخويا والأقرب لي في الوسط الإعلامي والصحفي ونحن متوافقين في الأفكار كثيرا ".

وتابع نشأت الديهي :" ساعات أحمد موسى بيبعتلي خبر محدش يعرفه وهيكون سبق ليا بكل حب".

وشهدت قاعة البانوراما التاريخية بمقر مؤسسة الأهرام،، حفل إطلاق ومناقشة وتوقيع الكتاب الجديد للكاتب الصحفي والاعلامي أحمد موسى الصادر بعنوان "أسرار" عن مركز الأهرام للترجمة والنشر؛ وذلك بحضور عدد من من الوزراء والقيادات الصحفية والشخصيات العامة.

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى، إن كتابه الجديد يتضمن شهادات ومعلومات غير مسبوقة، من بينها تفاصيل رواها له الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حول ما جرى يوم الثاني من أكتوبر عام 1973، وما دار من نقاشات مع الفريق أول أحمد إسماعيل خلال الاستعدادات للمعركة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل توثق مرحلة دقيقة ومهمة في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف أن الكتاب يضم الكثير من الأسرار والوثائق التي تبرز قوة دور الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان حريصا على أن يكون الكتاب متاحا للجميع.

وكشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى عن صدور طبعة جديدة لهذا الكتاب قريباً، تحمل مزيدا من الحقائق والاسرار، مؤكدا ان مسيرته الصحفية والإعلامية، التي يعبر عنها هذا الكتاب، تهدف إلى بناء الوعي لدى المصريين، لما يحاك ضد مصر وشعبها، من مؤامرات تستهدف النيل من استقرارها ومكانتها الإقليمية، وتشويه الوعي لدى النشء والشباب، ومن هنا يأتي الكتاب كوثيقة للتاريخ، برصد تفاعلات ماقبل عام 2011، والمؤامرة الكبرى لاستغلال الوعي الزائف لدى الشباب، والذي مارسته الجماعات المأجورة، وفي مقدمتها تنظيم الاخوان الارهابي، وكيف تكالبت تلك التنظيمات بارتباطاتها المشبوهة ونواياها الخبيثة على تضليل الشباب وغرس الكراهية واشاعة الفوضى.