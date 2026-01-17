دولة التلاوة.. مصطفى حسني: أى إنسان بيحب ربنا لازم يتوقف ويدور على صفات المؤمنين

أكد الداعية مصطفى حسني، من لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، أن أى حاجة بتميز بلدنا إن محدش فيها بيبات جعان بسبب كثرة أعمال الخير وكثرة المنفقين على الأسر المكافحة.

وقال مصطفى حسني، خلال فعاليات برنامج “دولة التلاوة”، عبر فضائية “الحياة والـ سي بي سي”، أن أى إنسان بيحب ربنا لازم يتوقف ويدور على صفات المؤمنين.

يُذكر أن البرنامج يهدف لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار الشخصيات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

البرنامج يقدم جوائز ضخمة، حيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بجانب تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، فضلاً عن تكريمهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال رمضان.