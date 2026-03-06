اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن خططٍ لشنّ هجماتٍ في إيران “لأسابيع”، وربما أكثر.

وصرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، بأن الجيش الإسرائيلي لديه خططٌ لشنّ هجماتٍ في إيران خلال الأسابيع المقبلة، مضيفين أن ما بين 100 و200 منصة إطلاق صواريخ إيرانية لا تزال جاهزة للعمل.

وأوضح المسؤولون، أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل قد انخفضت، مرجحين أن يكون ذلك نتيجةً لصعوبة تنسيق طهران للهجمات وإطلاق الصواريخ.

وأفاد المسؤولون العسكريون، بأن 150 طائرة هجومية دخلت المجال الجوي الإيراني أكثر من 2600 مرة منذ بدء الحرب.