عبد الحكيم ناصر: ثورة 23 يوليو غيّرت التركيبة الاجتماعية لمصر.. وهذا ما يميز الرئيس السيسي

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن ثورة 23 يوليو أحدثت تحولًا اجتماعيًا جذريًا في المجتمع المصري، منتقدًا الهجوم المتكرر على الثورة، مؤكدًا أنها كانت سببًا رئيسيًا في نقل فئات واسعة من المصريين من دائرة الفقر والتهميش إلى مواقع مؤثرة في المجتمع.

وأوضح "عبد الحكيم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الثورة منحت فرصًا حقيقية لشرائح اجتماعية كان "مكتوبًا عليها التعاسة"، مشيرًا إلى أن أبناء هذه الفئات أصبحوا محاسبين وأطباء وغير ذلك من المهن التي تعكس التغيير الحقيقي في التركيبة الاجتماعية للمجتمع المصري.

وفي سياق آخر، شدد عبد الحكيم عبد الناصر على أهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن القاهرة لم تتخلَّ يومًا عن دعم حركات التحرر في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الدائرة العربية تمثل عمق الأمن القومي المصري، معتبرًا أن هذا الأمر "قدر مصر عبر التاريخ"، إلا أنه أعرب عن أسفه لعدم توحد الدول العربية في الوقت الراهن.

وحول التساؤلات المتعلقة بمشاركة مصر في الحرب باليمن سابقًا، قال عبد الحكيم عبد الناصر إن ما يحدث حاليًا في البحر الأحمر يوضح أسباب تلك التحركات، مؤكدًا سعادته بحكمة القيادة السياسية الحالية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر "رغم كل ما يحدث لا تتورط، وتتعامل بحسابات دقيقة تحفظ أمنها القومي".

عبد الحكيم عبد الناصر ثورة 23 يوليو الرئيس السيسي

ياسمين عبد العزيز
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارات سيدان
حميد الشاعري
