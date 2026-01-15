في ذكرى الزعيم الخالد.. العربى الناصرى: جمال عبد الناصر مشروع أمة لا ذكرى عابرة

أكد الدكتور محمد أبو العلا رضوان، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الناصري، أن ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر تمثل محطة وطنية مهمة لاستعادة سيرة قائد استثنائي لم يكن مجرد رئيس للجمهورية، بل كان تجسيدًا حيًا لإرادة الأمة العربية في التحرر والاستقلال وبناء دولة العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس الحزب الناصري في بيان له إلى أن عبد الناصر قاد مشروعًا وطنيًا متكاملًا أعاد للمصريين ثقتهم في أنفسهم، ورسّخ مكانة مصر باعتبارها قلب العالم العربي، وحاملًا رئيسيًا لقضايا التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن تجربة عبد الناصر شكّلت نموذجًا فريدًا في الاستقلال الوطني والقرار السيادي.

وأوضح أن الزعيم الراحل آمن بأن الاستقلال السياسي لا يكتمل دون استقلال اقتصادي حقيقي، وأن الكرامة الوطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تجسد في قرارات ومشروعات كبرى، من بينها تأميم قناة السويس، وبناء السد العالي، وإقرار مجانية التعليم، والانحياز الواضح للفلاحين والعمال، باعتبار الإنسان المصري هو أساس التنمية وأداة النهضة الحقيقية.

وأضاف أن المرحلة الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من محاولات جديدة لفرض التبعية وهيمنة المصالح الكبرى، تفرض ضرورة استعادة الفكر الناصري بوصفه فكرًا حيًا ومتجددًا، قادرًا على تقديم إجابات معاصرة لأسئلة الاستقلال الوطني، ودور الدولة في حماية مقدراتها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الدور الإقليمي لمصر.

وشدد الدكتور محمد أبو العلا رضوان على أن الحزب الناصري، وهو يستلهم فكر وتجربة جمال عبد الناصر، يؤمن بأن الوفاء الحقيقي للزعيم الراحل لا يكون عبر الشعارات، وإنما من خلال تجديد مشروعه الوطني بما يتوافق مع متغيرات العصر، والدفاع عن الدولة الوطنية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، والحفاظ على الدور القيادي لمصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد أن مبادئ جمال عبد الناصر ستظل نبراسًا لكل وطني حر، وأن مشروعه القومي سيبقى حاضرا.