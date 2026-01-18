أحمد موسى: قمة مصرية أمريكية مرتقبة الأربعاء لبحث التطورات في غزة

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن يوم الأربعاء المقبل، سيشهد انعقاد قمة مصرية أمريكية، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار التنسيق والتشاور المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي وترامب

وأكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القمة المرتقبة ستتناول بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود التهدئة، ومساعي وقف التصعيد، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإنسانية، وسبل دعم الاستقرار في المنطقة.

الدفع نحو حلول سياسية

وأشار إلى أن اللقاء يعكس أهمية الدور المصري المحوري في ملفات المنطقة، وحرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع القوى الدولية الفاعلة؛ من أجل الدفع نحو حلول سياسية تحفظ الأمن والاستقرار، وتخفف من معاناة المدنيين.