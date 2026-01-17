تهنئة خاصة من نشأت الديهي للإعلامي أحمد موسى على صدور كتابه "أسرار"

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة إلى الكاتب والإعلامي أحمد موسى على إصدار كتابه الأول الذي يحمل عنوان "أسرار" عن مركز الأهرام للترجمة والنشر.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "صدور كتاب جديد يحمل عنوان أسرار للكاتب والإعلامي أحمد موسى، قعد يكتب فيه منذ 2011 وصدر الكتاب يوم الخميس الماضي في احتفالية معتبرة تليق بهذا الكتاب وكاتبه".

وأضاف "الكتاب يجب أن يقرأه كل من يهتم بالعمل العام وهو مليء بأسرار حقيقية لا يمكن المزايدة عليها، بهنيء أحمد موسى على صدور كتابه، شعور الكاتب عند صدور كتابه الأول وكأنه المولود الأول له، مبروك نجاحه ومبروك لمؤسسة الأهرام هذا الإصدار".

وخلال الاحتفالية قال الإعلامي أحمد موسى "هذا كاتب توثيق لمعلومات لمسؤولين لم يتكلموا إلا معايا وبه شهادات مهمة وبه وثائق موجودة في الكتاب غير موجودة عند أحد".

وعقب الديهي خلال الاحتفالية بقوله "بهنيء أحمد موسى على الكتاب وهو أقرب واحد في الوسط الإعلامي ليا وبعتبره أخويا وهو الأقرب إلى قلبي وعقلي كمان".