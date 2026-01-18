قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: ترامب فرض رسوما جمركية على أقرب حلفائه الأوروبيين في الناتو
أحمد موسى: 25 يناير يوم عيد الشرطة والوعي المصري في مواجهة التحديات
وزير الصحة السوداني يعلن احتواء مرض الكوليرا في معظم الولايات
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
ترامب يطلق «مجلس السلام» لتجاوز الدور التقليدي لمجلس الأمن
عياد رزق: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد مكانة مصر ودورها في استقرار المنطقة
أحمد مجاهد: إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بقيمة نصف مليون جنيه
بين ترانيم الكنائس ودفء القلقاس.. مصر تحتفل بليلة الغطاس في أبرد ليالي طوبة
بمشاركة أحمد حجازي .. نيوم يتفوق على الهلال السعودي 1-0 في الشوط الأول
عبدالعاطي: إسرائيل ما زالت تعرقل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية
ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد
ضربة للسنغال قبل نهائي إفريقيا.. إصابة الظهير الأيمن تُجبر الجهاز الفني على تعديل التشكيل
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية وسفير ألمانيا بالقاهرة | صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وفدًا ألمانيًا رسميًا رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، للتعرف على عدد من القضايا المتعلقة بالحوار المجتمعي، ودور الكنيسة والمجتمع المدني في تعزيز قيم التعايش والسلام المجتمعي.

وترأس الوفد السيد توماس راشيل (Thomas Rachel)، مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية والمسؤول عن ملف حرية الأديان والعقيدة، وضم الوفد السيد يورجن شولتس (Jürgen Schulz)، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، والسيد ديفيد ديركسن (David Dirksen)، مساعد مفوض الحكومة الألمانية، والسيد تيلو فون أوند تسو جيلزا (Thilo von und zu Gilsa)، مستشار الثقافة والتعليم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والسيدة مها ويصا، مسؤولة الثقافة والعلوم، في زيارة تعكس اهتمام الحكومة الألمانية بالحوار المؤسسي مع القيادات الدينية والمجتمع المدني في مصر.

وتناول اللقاء نشاط الكنيسة الإنجيلية في المجتمع المصري، إلى جانب الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والمشروعات الجارية التي تنفذها في مجالات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبناء السلام المجتمعي، فضلًا عن الشراكات المحلية والدولية الداعمة لهذه الجهود.

كما تناول الجانبان دور الكنيسة الإنجيلية في دعم الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، وطبيعة التفاعل القائم مع مختلف المكونات الدينية، في إطار الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن الكنيسة الإنجيلية كيان وطني مستقل، يلتزم بدعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مشددًا على أن الحوارات الدولية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعية للواقع المصري، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه، أعرب السيد توماس راشيل عن تقديره للدور الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية في دعم التعايش والسلام المجتمعي، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع القيادات الدينية الوطنية باعتباره أحد المسارات الأساسية لتعزيز الفهم المتبادل وبناء الثقة.

وحضر اللقاء كل من الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والأستاذ مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والأستاذ يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية بمصر الكنيسة الكنيسة والمجتمع

