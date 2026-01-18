قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء صلوات القداسات مساء اليوم..الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الغطاس

عيد الغطاس المجيد
عيد الغطاس المجيد
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، أحد الأعياد السيدية الكبرى، تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

عيد الغطاس المجيد 

ويعد هذا العيد إعلانا إلهيا فريدا لظهور الثالوث القدوس بوضوح، إذ كان الابن يعتمد، والروح القدس يحل بهيئة حمامة، وصوت الآب يشهد من السماء قائلًا: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت».

وتبدأ الكنيسة احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد مساء اليوم، حيث تُقام صلوات القداسات الإلهية ليلا في الكنائس، وسط أجواء روحية مميزة. 

ويحل غدا، الاثنين الموافق 19 يناير، عيد الغطاس المجيد، حيث تُستكمل الصلوات والطقوس الخاصة بالعيد.

ويحمل عيد الغطاس مكانة خاصة بين الأعياد السيدية، إذ يرتبط ببداية الخدمة الجهرية للسيد المسيح، ويُظهر اتضاعه الكامل، إذ قبل المعمودية لا لاحتياجه إليها، بل ليقدس المياه ويمنحها قوة التجديد والخلاص.

وترتبط بهذه المناسبة بسر المعمودية، وهو أحد أسرار الكنيسة السبعة المقدسة، ويعد باب الدخول إلى الحياة المسيحية.

فالمعمودية هي ميلاد جديد للإنسان، ينتقل فيه من حالة الإنسان العتيق إلى الإنسان الجديد في المسيح، كما جاء في الكتاب المقدس: «إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله».

الغطاس وسر المعمودية 

وتعود قصة المعمودية إلى يوحنا المعمدان الذي دعا إلى التوبة وعمد بالماء، أما معمودية السيد المسيح فقد أعطت للمعمودية معناها الكامل، إذ صارت معمودية الخلاص وغفران الخطايا، والاتحاد بالمسيح، والمشاركة في موته وقيامته، لتُجرى منذ ذلك الحين باسم الآب والابن والروح القدس.

وتؤمن الكنيسة أن المعمودية تُغفر بها الخطية الجدية، وينال الإنسان نعمة البنوة لله، ويُمسح بعدها بالميرون المقدس ليصير هيكلا للروح القدس. ولهذا تُعد مناسبة عيد الغطاس دعوة متجددة للتأمل في نعمة المعمودية والحياة الجديدة في المسيح.

وتشهد الكنائس في عيد الغطاس صلوات خاصة، من أبرزها صلوات اللقان وتقديس المياه، تعبيرا عن قدسية هذا الحدث، وتأكيدا على أن المياه التي قدسها السيد المسيح صارت رمزا للطهارة والنور والحياة الجديدة.

ويظل عيد الغطاس المجيد مناسبة روحية متكاملة، تجمع بين الإيمان والطقس والتاريخ، وتدعو المؤمنين إلى تجديد عهدهم مع الله، والتمسك بالحياة المقدسة التي بدأوها في سر المعمودية.

عيد الغطاس الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الغطاس عيد الغطاس المجيد الأعياد السيدية الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

غرفة عمليات تعليم الدقهلية

تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الاعدادية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

بني سويف: متابعة مشددة لامتحانات نصف العام والشهادة الإعدادية تحت السيطرة

حاتم درويش نقيبًا للمحامين بكفر الشيخ

بالأسماء.. ننشر النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد