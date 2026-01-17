مجلس كنائس مصر يرفع الصلوات من أجل الشفاء العاجل للبابا تواضروس

أعرب مجلس كنائس مصر عن تضامنه الكامل مع قداسة البابا تواضروس الثاني، برفع الصلوات من أجل إتمام شفائه العاجل والكامل.

وقال القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن الكنائس الأعضاء بالمجلس تتحد في الصلاة من أجل قداسة البابا، راعي المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن قداسته يمثل قيمة روحية وإنسانية رفيعة، ليس فقط لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بل لجميع الكنائس المصرية.

وأوضح الأمين العام أن المسيرة الرعوية لقداسة البابا تواضروس الثاني اتسمت بالحكمة والانفتاح وروح العطاء، مؤكدًا أن الكنائس المصرية تنظر إلى قداسته بكل تقدير واحترام، وتثمن شهادته الحية للإنجيل، ودوره في ترسيخ المحبة وبناء الجسور بين الجميع.

وأضاف القس يشوع بخيت: “نصلي جميعًا أن يمنحه الرب نعمة الشفاء التام، ويقويه ليواصل طريقه المبارك في البذل والعطاء، وأن يعيده سالمًا معافى ليستكمل رسالته في خدمة الإنسان في كل مكان”.

واختتم الأمين العام لمجلس كنائس مصر تصريحه بالصلاة أن يحفظ الرب قداسة البابا، ويمنحه سلامه، ويتمم شفاه بفيض نعمته.