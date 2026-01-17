الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس للاطمئنان على صحته

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحة قداسته.

اطمأن الرئيس خلال الاتصال على حالة قداسة البابا، إثر الجراحة البسيطة التي أجريت لقداسته بإحدى الكليتين مؤخرًا، وطمأن قداسةُ البابا بدوره فخامةَ الرئيس وشكره على مشاعره الطيبة واهتمامه.

وكانت أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، أمس، بيانًا بشأن الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وقالت فيه: بعد إجراء عدة تحاليل وفحوصات، تطلَّبت حالة قداسته تدخلًا جراحيًا بإحدى الكليتين، وقد تم ذلك بنعمة الرب بنجاح كامل.

وأوضح البيان أن قداسة البابا يقضي حاليًا عدة أيام في أحد المستشفيات بالنمسا للمتابعة السريرية، على أن يقضي بعدها فترة نقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا.

وأضاف البيان: نشكر الرب من أجل صحة أبينا قداسة البابا تواضروس الثاني، ونصلي معًا أن يعيده الرب بسلامة وعافية إلى أرض الوطن، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الغطاس المجيد.