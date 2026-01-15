قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفاتيكان يُنجز لوحة فسيفسائية جديدة لقداسة البابا لاون وفق التقليد البابوي

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أعلنت أمس، دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، عن إنجاز اللوحة الفسيفسائية الدائرية المهداة لقداسة البابا لاون الرابع عشر، والتي نفّذها "استوديو الفسيفساء"، التابع لمؤسسة Fabbrica di San Pietro، وذلك التزامًا بالتقليد العريق الذي يُتَّبع عقب انتخاب كل حبر أعظم.

وجاء إنجاز هذه اللوحة بعد مرور ما يزيد قليلًا على ثمانية أشهر على انتخاب الحبر الأعظم، بناءً على طلب غبطة الكاردينال جيمس مايكل هارفي، رئيس بازيليك القديس بولس خارج الأسوار.

ومن المقرر، أن تُثبت اللوحة داخل البازيليك، في الجناح الأيمن، على ارتفاع يقارب ثلاثة عشر مترًا، لتجاور صورة قداسة البابا فرنسيس ضمن سلسلة الصور البابوية.

ويبلغ قطر اللوحة الفسيفسائية 137 سنتيمترًا، وقد نُفذت باستخدام المينا الزجاجية، والذهب المثبَّتَين على هيكل معدني، وفق تقنية الفسيفساء التقليدية المعتمدة في الفاتيكان، حيث تُقطَّع القطع يدويًا وتُثبت بواسطة "المعجون الزيتي" الخاص بهذه الحرفة العريقة.

واستند العمل الفني في مراحله الأولى إلى مخطط زيتي أعدّه الفنان رودولفو بابا، وهو لوحة زيتية مطابقة لأبعاد الفسيفساء، صُممت خصيصًا ليتم تحويلها إلى هذا العمل الدائم. ومن المقرر الاحتفاظ بهذا المخطط الأصلي، داخل مؤسسة Fabbrica di San Pietro بالفاتيكان، لينضم إلى مجموعة الأعمال التاريخية التي توثّق وجوه البابوات عبر العصور.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر بازيليك القديس بولس الفاتيكان قداسة البابا لاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

تهريب زجاجات “خمور”

ضبط راكب مصري يهرب زجاجات “خمور” في مطار الأقصر

الفريق الطبي

لأول مرة بالقناة.. الرعاية الصحية: نجاح تدخل طبي دقيق ومتقدم بتقتية كي العقد العصبية

نقيب البيطريين وعميد كلية التعليم المستمر

البيطريين توقع اتفاق تعاون فى مجالات التدريب والتطوير المهنى

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد