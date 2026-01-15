الفاتيكان يُنجز لوحة فسيفسائية جديدة لقداسة البابا لاون وفق التقليد البابوي

أعلنت أمس، دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، عن إنجاز اللوحة الفسيفسائية الدائرية المهداة لقداسة البابا لاون الرابع عشر، والتي نفّذها "استوديو الفسيفساء"، التابع لمؤسسة Fabbrica di San Pietro، وذلك التزامًا بالتقليد العريق الذي يُتَّبع عقب انتخاب كل حبر أعظم.

وجاء إنجاز هذه اللوحة بعد مرور ما يزيد قليلًا على ثمانية أشهر على انتخاب الحبر الأعظم، بناءً على طلب غبطة الكاردينال جيمس مايكل هارفي، رئيس بازيليك القديس بولس خارج الأسوار.

ومن المقرر، أن تُثبت اللوحة داخل البازيليك، في الجناح الأيمن، على ارتفاع يقارب ثلاثة عشر مترًا، لتجاور صورة قداسة البابا فرنسيس ضمن سلسلة الصور البابوية.

ويبلغ قطر اللوحة الفسيفسائية 137 سنتيمترًا، وقد نُفذت باستخدام المينا الزجاجية، والذهب المثبَّتَين على هيكل معدني، وفق تقنية الفسيفساء التقليدية المعتمدة في الفاتيكان، حيث تُقطَّع القطع يدويًا وتُثبت بواسطة "المعجون الزيتي" الخاص بهذه الحرفة العريقة.

واستند العمل الفني في مراحله الأولى إلى مخطط زيتي أعدّه الفنان رودولفو بابا، وهو لوحة زيتية مطابقة لأبعاد الفسيفساء، صُممت خصيصًا ليتم تحويلها إلى هذا العمل الدائم. ومن المقرر الاحتفاظ بهذا المخطط الأصلي، داخل مؤسسة Fabbrica di San Pietro بالفاتيكان، لينضم إلى مجموعة الأعمال التاريخية التي توثّق وجوه البابوات عبر العصور.