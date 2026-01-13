الكنيسة الكاثوليكية تشارك في الإعداد لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026

برعاية رؤساء العائلات الكنسية بمصر، اجتمعت لجنة الإعداد لبرنامج احتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك بالكاتدرائية المرقسية، الكبرى بالعباسية.

تأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "إن الجسد واحد والروح واحد، كما دُعيتم أيضًا برجاء دعوتكم الواحد" (أفسس 4: 4)، تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

تُقام فعاليات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، في الفترة من الثاني والعشرين، وحتى الثلاثين من يناير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة تعزيز الوحدة المسيحية بالفاتيكان، بالتعاون مع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي، هما الجهتان المعنيتان سنويًا باختيار شعار الأسبوع، والقراءات الكتابية الخاصة به.

تُقام لقاءات أسبوع الصلاة على مدار تسعة أيام، بمشاركة العائلات الكنسية الخمس في مصر، وهي: الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية.

شارك في الاجتماع عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر الأخ نور بهنان، عضو اللجنة المسكونية للشباب، والمهندس عصام عياد، عضو لجنة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.