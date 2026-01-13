الأنبا مكاريوس يصلي القداس بكنيسة مارمينا ويُلقي كلمة روحية عن أطفال بيت لحم

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بقرية منشأة الدهب القبلية بمحافظة المنيا.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "عن أطفال شهداء بيت لحم"، مؤكدًا على قيم الإيمان والتضحية والمحبة.

كما شارك في صلاة القداس الإلهي كل من القس دانيال سامي كاهن الكنيسة والقمص أفرايم عدلي.

وحضر بعد القداس مجموعة من الآباء الكهنة الأجلاء، وهم: القس رويس بشري، القس مينا رزق، قدس أبونا بموا نادي، القس يوستينوس جرجس، القس يوناثان فاروق، القس حنانيا موريس، القس أنطون عاطف، القس إرميا عاطف، القس ميصائيل نزيه، القس جبرائيل وجيه.