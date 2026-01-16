نجاح جراحة في الكلى للبابا تواضروس.. وقداسة البابا يقضي فترة نقاهة بالنمسا

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا بشأن الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وقالت فيه: بعد إجراء عدة تحاليل وفحوصات، تطلَّبت حالة قداسته تدخلًا جراحيًا بإحدى الكليتين، وقد تم ذلك بنعمة الرب بنجاح كامل.

وأوضح البيان أن قداسة البابا يقضي حاليًا عدة أيام في أحد المستشفيات بالنمسا للمتابعة السريرية، على أن يقضي بعدها فترة نقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالنمسا.

وأضاف البيان: نشكر الرب من أجل صحة أبينا قداسة البابا تواضروس الثاني، ونصلي معًا أن يعيده الرب بسلامة وعافية إلى أرض الوطن، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الغطاس المجيد.