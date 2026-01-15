صلاة عشية مشتركة للكنائس الأرثوذكسية الشرقية | صور

استضافت كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان بالعاصمة الفرنسية، باريس، التابعة للأرمن الأرثوذكس صلاة العشية بمشاركة ممثلي باقي كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، حيث مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صاحبي النيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

بينما مثل الكنيسة السريانية نيافة الأسقف جورج كوري - أسقف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في فرنسا وبلجيكا إلى جانب نيافة الأسقف كريكور خاتشاتريان - أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية في فرنسا.

يشهد هذا الحضور الكبير على روح الصلاة والتواصل والوحدة التي تسود الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة.