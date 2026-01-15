الأنبا ميخائيل يترأس القداس بالكنيسة الأثرية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة

صلى الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، ،اليوم، القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة.

وشاركه الصلاة القس سيرافيم ميخائيل، والشمامسة، ومكرسات دير الأنبا برسوم، وجمع من شعب الكنيسة، في أجواء روحية ملؤها الخشوع والفرح الروحي.

وجاءت صلاة القداس في إطار الرعاية الرعوية المستمرة التي يوليها نيافة الأنبا ميخائيل لأبناء الإيبارشية، وحرصه الدائم على التواجد وسط الشعب، وتشجيعهم على المواظبة على الحياة الكنسية والالتزام بالعبادة والأسرار المقدسة.

ويُعد دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة أحد المعالم الروحية والأثرية الهامة، لما يحمله من تاريخ عريق ومكانة خاصة في قلوب المؤمنين، حيث يشهد على عمق الإيمان المسيحي وتواصل الأجيال في حفظ التراث الروحي والكنسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.