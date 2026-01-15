قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يترأس القداس بالكنيسة الأثرية بدير الأنبا برسوم بالمعصرة

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

صلى الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، ،اليوم، القداس الإلهي بالكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا برسوم بالمعصرة.

وشاركه الصلاة القس سيرافيم ميخائيل، والشمامسة، ومكرسات دير الأنبا برسوم، وجمع من شعب الكنيسة، في أجواء روحية ملؤها الخشوع والفرح الروحي.

وجاءت صلاة القداس في إطار الرعاية الرعوية المستمرة التي يوليها نيافة الأنبا ميخائيل لأبناء الإيبارشية، وحرصه الدائم على التواجد وسط الشعب، وتشجيعهم على المواظبة على الحياة الكنسية والالتزام بالعبادة والأسرار المقدسة.

ويُعد دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة أحد المعالم الروحية والأثرية الهامة، لما يحمله من تاريخ عريق ومكانة خاصة في قلوب المؤمنين، حيث يشهد على عمق الإيمان المسيحي وتواصل الأجيال في حفظ التراث الروحي والكنسي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان والمعصرة القداس الإلهي دير الأنبا برسوم الكنيسة القداس

