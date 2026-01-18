مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو في زيارة إلى كنائس مصر

قام وفد من الآباء الكهنة، وعدد من العلمانيين من إيبارشية ميلانو اللاتينية، بزيارة إلى عدد من الأديرة، والكنائس في جمهورية مصر العربية، وذلك برفقة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، في إطار تعزيز أواصر الشركة الكنسية والتعرّف على غنى الحضور المسيحي في مصر.

وشهدت الزيارة احتفال الوفد بالقداس الإلهي في كنيسة مار مارون، بمصر الجديدة، في أجواء روحية تعبّر عن وحدة الكنيسة الجامعة، وتنوّعها.

وأتاحت هذه المناسبة للوفد الإطلاع عن قرب على تاريخ الكنيسة المارونية، والتعرّف على حضورها، ودورها، ورسالتها الروحية، والرعوية في مصر المحروسة.

تأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتبادل، والتلاقي بين الكنائس الشقيقة، تأكيدًا على رسالة الشهادة المشتركة للمحبة والرجاء، وعمق الجذور المسيحية في أرض مصر، التي طالما كانت ملتقى للإيمان، والحضارة عبر العصور.