شعبة الذهب: صادرات مصر وصلت لـ 7 مليارات دولار في 2025

أكد إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات، أن مصافي الذهب تقوم بعملية تنقية الذهب الخام المستخرج من المناجم حتى يصل لعيار 24 .



وقال إيهاب واصف في حواره على قناة " المحور"، :" أوجه الشكر للرئيس السيسي ورئيس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للذهب ".



وتابع إيهاب واصف :" صادرات الذهب في مصر وصلت لـ 7 مليارات دولار في عام 2025 "، مضيفا:" مستهدف الوصول لـ 9 مليار دولار صادرات من الذهب في 2026 ".



واكمل إيهاب واصف:" مصفاة الذهب تنقي الذهب المستخرج من المناجم وتجعله في قالب ذهب يسهل تداوله "، مضيفا:" عندنا مصافي في مصر وكل مصنع في مصر بداخله مصفاة للذهب ".

ولفت إيهاب واصف :" أعمال اللجنة العليا للذهب انطلقت لإنشاء أول مفاة ذهب مضرية بمواصفات عالمية ".



