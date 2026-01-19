أسعار الذهب اليوم في مصر.. اشتر الآن

يشهد البحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر اقبالا متزايدا من جانب شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما الراغبين في شراء المشغولات الذهبية او الادخار، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، مع الحرص على اختيار افضل توقيتات الشراء باعتبار الذهب من اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

وتسود اسواق الذهب حالة من الحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، فيما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 7130 جنيه للبيع، 7110 جنيه للشراء.

عيار 22: 6535 جنيه للبيع، 6515 جنيه للشراء.

عيار 21: 6240 جنيه للبيع، 6220 جنيه للشراء.

عيار 18: 5350 جنيه للبيع، 5330 جنيه للشراء.

عيار 14: 4160 جنيه للبيع، 4145 جنيه للشراء.

عيار 12: 3565 جنيه للبيع، 3555 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 49920 جنيه للبيع، 49760 جنيه للشراء.

الاونصة: 221810 جنيه للبيع، 221100 جنيه للشراء.

الاونصة بالدولار: 4667.44 دولار.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بشكل فوري على السوق المحلي، ما يؤدي الى تذبذب الاسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

على الرغم من حالة الاستقرار الحالية، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط حالة ترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.