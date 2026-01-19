700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين قفزة قوية وغير معتادة مقارنة بتعاملات أمس، مع استمرار الصعود الحاد في الأسعار العالمية واندفاع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والقلق بشأن السياسات التجارية الأمريكية.



سعر الذهب في مصر

سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا داخل السوق، حيث قفز سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولًا بنحو 85 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بإغلاق الأمس، ليسجل 6240 جنيهًا، مقابل 6155 جنيهًا تقريبًا في نهاية التعاملات السابقة.



سعر الجنيه الذهب

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقوة بنحو 700 جنيه خلال يوم واحد، ليصل إلى 49920 جنيهًا للبيع، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة الصعود.

ارتفعت الأسعار في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، مدفوعة بزيادة الأوقية عالميًا وتزايد الطلب المحلي، حيث سجلت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء

عيار 24 | 7130 جنيه | 7110 جنيه

عيار 22 | 6535 جنيه | 6515 جنيه

عيار 21 | 6240 جنيه | 6220 جنيه

عيار 18 | 5350 جنيه | 5330 جنيه

عيار 14 | 4160 جنيه | 4145 جنيه

عيار 12 | 3565 جنيه | 3555 جنيه

الأونصة محليًا | 221810 جنيه | 221100 جنيه

الجنيه الذهب | 49920 جنيه | 49760 جنيه

الأونصة عالميًا | 4667.61 دولار



الذهب العالمي عند مستويات تاريخية

في الأسواق العالمية، واصل الذهب الصعود ليسجل مستويات قياسية جديدة، مرتفعًا في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4669.09 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير 1.7 بالمئة إلى 4674.10 دولار للأوقية.

جاء هذا الارتفاع وسط موجة هروب واسعة من المخاطرة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية على خلفية ملف جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، وهو ما عزز الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب والين الياباني والفرنك السويسري.

لماذا يرتفع الذهب بهذه القوة

المخاطر السياسية المتصاعدة تدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع أموالهم نحو الأصول الآمنة، ويظل الذهب الخيار الأول في مثل هذه الأوقات، في المقابل تراجعت الأسهم العالمية والدولار مع تزايد حالة عدم اليقين.

كما عززت تصريحات ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة خلال العام، ما يدعم صعود الذهب، خاصة مع ترجيحات الأسواق بخفض الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة.



المعادن النفيسة الأخرى

لم يقتصر الصعود على الذهب فقط، إذ قفزت الفضة 3.5 بالمئة إلى 93.17 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 94.08 دولار، وارتفعت بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام. كما صعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 2355.70 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1806.70 دولار.

محللو جيه بي مورجان أكدوا تفضيلهم للذهب على الفضة، مشيرين إلى أن أي تصحيح حاد في أسعار الفضة قد يضغط مؤقتًا على الذهب، لكنه سيظل فرصة شراء قوية على المدى المتوسط.

الذهب يتحرك حاليًا في مسار صعودي واضح عالميًا ومحليًا، ومع استمرار التوترات السياسية والتوقعات بخفض الفائدة، يرجح الخبراء بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، مع احتمال تسجيل قمم جديدة خلال الأسابيع المقبلة.