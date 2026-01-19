قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

رشا عوني

تشهد أسعار الذهب اليوم ارتفاعات جديدة حيث زادت عمليات البحث عن اسعار الذهب الان في مصر بعد تخطي عيار 24 حاجز الـ 7 آلاف جنيه خلال الأيام الأخيرة.  

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 19 يناير 2026 على جميع الأعيرة ..

أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب عيار 24:

بيع: 7129 جنيه

شراء: 7106 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

بيع: 6237 جنيه 

شراء: 6217 جنيه

اسعار الذهب 

سعر الذهب عيار 18:

بيع: 5346 جنيه 

شراء : 5329 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

بيع: 4158 جنيه

شراء: 4145 جنيه
 

سعر الجنيه الذهب اليوم


 وصل سعر الجنيه الذهب اليوم 49903 جنيه وهو طزن ٨ جرام عيار ٢١ . 

سعر الجنيه الذهب 

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب 

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة مع بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية أزمة جزيرة غرينلاند.

وأوضح واصف أن سعر أونصة الذهب ارتفع بنسبة 1.6% خلال تعاملات اليوم ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 4690 دولارًا للأونصة، قبل أن يتداول قرب 4669 دولارًا، مشيرًا إلى أن اختراق مستوى 4650 دولارًا مع افتتاح الأسبوع يعكس قوة الزخم الشرائي، رغم دخول المؤشرات الفنية مناطق التشبع بالشراء.

وأشار إلى أن إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فبراير، مع التهديد برفعها إلى 25% منتصف العام في حال عدم التوصل لاتفاق، شمل دولًا أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول شمال أوروبا، وهو ما زاد من حدة القلق في الأسواق ودفع المستثمرين للتحوط عبر الذهب.

وأضاف واصف أن عودة الذهب للصعود القوي أنهت سريعًا حركة التصحيح المحدودة التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي، بعد هدوء التوترات المتعلقة بإيران وتحسن بيانات التضخم والعمالة الأميركية، والتي كانت قد دعمت الدولار مؤقتًا، مؤكدًا أن تجدد المخاطر الجيوسياسية أعاد الذهب إلى مساره الصاعد بقوة.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسعار في السوق المصرية ارتفعت بالتوازي مع القفزة العالمية، حيث افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 6240 جنيهًا للجرام، ويتداول قرب 6235 جنيهًا، في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن حركة الأسعار المحلية باتت مرتبطة بشكل مباشر بأداء الأونصة عالميًا.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان سعر عيار ١٨ سعر عيار ٢١ سعر الجنيه الذهب

