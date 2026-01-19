رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة مع بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية أزمة جزيرة غرينلاند.

وأوضح واصف أن سعر أونصة الذهب ارتفع بنسبة 1.6% خلال تعاملات اليوم ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 4690 دولارًا للأونصة، قبل أن يتداول قرب 4669 دولارًا، مشيرًا إلى أن اختراق مستوى 4650 دولارًا مع افتتاح الأسبوع يعكس قوة الزخم الشرائي، رغم دخول المؤشرات الفنية مناطق التشبع بالشراء.

وأشار إلى أن إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فبراير، مع التهديد برفعها إلى 25% منتصف العام في حال عدم التوصل لاتفاق، شمل دولًا أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول شمال أوروبا، وهو ما زاد من حدة القلق في الأسواق ودفع المستثمرين للتحوط عبر الذهب.

وأضاف واصف أن عودة الذهب للصعود القوي أنهت سريعًا حركة التصحيح المحدودة التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي، بعد هدوء التوترات المتعلقة بإيران وتحسن بيانات التضخم والعمالة الأميركية، والتي كانت قد دعمت الدولار مؤقتًا، مؤكدًا أن تجدد المخاطر الجيوسياسية أعاد الذهب إلى مساره الصاعد بقوة.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسعار في السوق المصرية ارتفعت بالتوازي مع القفزة العالمية، حيث افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 6240 جنيهًا للجرام، ويتداول قرب 6235 جنيهًا، في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن حركة الأسعار المحلية باتت مرتبطة بشكل مباشر بأداء الأونصة عالميًا.

وبشأن التوقعات المستقبلية للذهب، قال "لا تزال الإيجابية تسيطر على الذهب خلال الفترة المقبلة، مع حديث مؤسسات مالية عالمية عن مستهدفات قد تصل إلى 5000 دولار للأونصة، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمالات تصحيح حاد لاحقًا حال انحسار التوترات، لافتًا إلى أن السوق في مصر تشهد اهتمام متزايد بتطوير أدوات استثمارية ومشتقات مالية مرتبطة بالذهب لتعزيز كفاءة السوق وإدارة المخاطر.