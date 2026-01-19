قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة مع بداية الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية أزمة جزيرة غرينلاند.

وأوضح واصف أن سعر أونصة الذهب ارتفع بنسبة 1.6% خلال تعاملات اليوم ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 4690 دولارًا للأونصة، قبل أن يتداول قرب 4669 دولارًا، مشيرًا إلى أن اختراق مستوى 4650 دولارًا مع افتتاح الأسبوع يعكس قوة الزخم الشرائي، رغم دخول المؤشرات الفنية مناطق التشبع بالشراء.

وأشار إلى أن إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فبراير، مع التهديد برفعها إلى 25% منتصف العام في حال عدم التوصل لاتفاق، شمل دولًا أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ودول شمال أوروبا، وهو ما زاد من حدة القلق في الأسواق ودفع المستثمرين للتحوط عبر الذهب.

وأضاف واصف أن عودة الذهب للصعود القوي أنهت سريعًا حركة التصحيح المحدودة التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي، بعد هدوء التوترات المتعلقة بإيران وتحسن بيانات التضخم والعمالة الأميركية، والتي كانت قد دعمت الدولار مؤقتًا، مؤكدًا أن تجدد المخاطر الجيوسياسية أعاد الذهب إلى مساره الصاعد بقوة.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسعار في السوق المصرية ارتفعت بالتوازي مع القفزة العالمية، حيث افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم عند 6240 جنيهًا للجرام، ويتداول قرب 6235 جنيهًا، في ظل استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن حركة الأسعار المحلية باتت مرتبطة بشكل مباشر بأداء الأونصة عالميًا.

وبشأن التوقعات المستقبلية للذهب، قال "لا تزال الإيجابية تسيطر على الذهب خلال الفترة المقبلة، مع حديث مؤسسات مالية عالمية عن مستهدفات قد تصل إلى 5000 دولار للأونصة، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمالات تصحيح حاد لاحقًا حال انحسار التوترات، لافتًا إلى أن السوق في مصر تشهد اهتمام متزايد بتطوير أدوات استثمارية ومشتقات مالية مرتبطة بالذهب لتعزيز كفاءة السوق وإدارة المخاطر.

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

