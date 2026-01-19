الذهب يلامس ذروة تاريخية قرب 4,700 دولار للأوقية مع تصاعد التوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مقتربة من 4,700 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4,675.55 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا عند 4,690.75 دولار.. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.9% إلى 4,681.10 دولار للأوقية.



وجاءت مكاسب المعدن الأصفر امتدادا لأدائه القوي الأسبوع الماضي، مدعوما بتزايد التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.



وفي السياق ذاته، قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 94.03 دولار للأوقية، مستفيدة من الطلب على الملاذات الآمنة، إضافة إلى استخدامها الواسع كمعدن صناعي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأحد، عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية عارضت مساعي الولايات المتحدة للاستحواذ على جرينلاند، موضحا أن الرسوم ستبدأ بنسبة 10% اعتبارا من الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.



وتشمل الدول المستهدفة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من دول شمال أوروبا، ما أثار انتقادات أوروبية ومخاوف من اتساع نطاق النزاع التجاري عبر الأطلسي، ودفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعادن النفيسة.



كما تلقى الذهب دعما إضافيا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة نسبيا وعلامات على تراجع التضخم، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة، وخفّض تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.