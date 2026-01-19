قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أيام عطلة للموظفين.. تفاصيل إجازة 25 يناير2026
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم وأرباح 25 مليار جنيه
إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.. تقرير مهم من الحكومة
فيديو صدى البلد | لحظة ضياع ركلة جزاء المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يلامس ذروة تاريخية قرب 4,700 دولار للأوقية مع تصاعد التوترات التجارية

الذهب
الذهب
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، مقتربة من 4,700 دولار للأوقية، مع استمرار الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4,675.55 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا عند 4,690.75 دولار.. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.9% إلى 4,681.10 دولار للأوقية.


وجاءت مكاسب المعدن الأصفر امتدادا لأدائه القوي الأسبوع الماضي، مدعوما بتزايد التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.


وفي السياق ذاته، قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 94.03 دولار للأوقية، مستفيدة من الطلب على الملاذات الآمنة، إضافة إلى استخدامها الواسع كمعدن صناعي.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أمس الأحد، عزمه فرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية عارضت مساعي الولايات المتحدة للاستحواذ على جرينلاند، موضحا أن الرسوم ستبدأ بنسبة 10% اعتبارا من الأول من فبراير، على أن ترتفع إلى 25% في يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.


وتشمل الدول المستهدفة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من دول شمال أوروبا، ما أثار انتقادات أوروبية ومخاوف من اتساع نطاق النزاع التجاري عبر الأطلسي، ودفع المستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من المعادن النفيسة.


كما تلقى الذهب دعما إضافيا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة نسبيا وعلامات على تراجع التضخم، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة، وخفّض تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد.

ارتفعت أسعار الذهب التعاملات الآسيوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تعزز ريادتها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بخارطة طريق استراتيجية لعام 2026

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد جامعة إكستر البريطانية

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: غلق 36 منشأة بدون ترخيص ورفع 154 حالة إشغال في القاهرة الكبرى

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد