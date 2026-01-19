وصل 7000.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر

يهتم المواطنون بأسعار الذهب في مصر باعتباره الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الغير مستقرة.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ وهو ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية، وسط ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين لتطورات أسعار الذهب .

سعر الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى في النقاء نحو 7050 جنيهًا للبيع بنهاية في حين سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7015 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22



وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 6465 جنيهًا، بينما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6430 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21



ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين، نحو 6170 جنيهًا بينما وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 6140 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18



وسجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 5290 جنيهًا، بينما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 إلى 5265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4115 جنيهًا، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 نحو 4095 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 12



وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 3525 جنيهًا، فيما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 نحو 3510 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب في مصر



بلغ سعر بيع الجنيه الذهب حوالي 49360 جنيهًا، بينما وصل سعر شراء الجنيه الذهب إلى نحو 49120 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب في مصر



سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 219325 جنيها فيما سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 218260 جنيها.

سعر الذهب عالميًا



بلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4595.27 دولار أمريكي.