الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

هاجر ابراهيم

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 19 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5271 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6150 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7028 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49200 جنيه.

الذهب يستقر 

سجل سعر جرام الذهب استقرارا داخل الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية.

اسعار الذهب البوم

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6135 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  7011 جنيها للبيع و 7051 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء



 

