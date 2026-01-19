أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” ، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 19 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الاثنين



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6150 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7028 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49200 جنيه.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.32 جنيه

سعر البيع: 47.45 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 54.88 جنيه

سعر البيع: 55.05 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.62 جنيه

سعر البيع: 12.65 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.88 جنيه

سعر البيع: 12.92 جنيه

حالة الطقس

كما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت “غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة، وأن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فأن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا سينتج عنه زيادة في سطوع الشمس، ولذلك فإن درجات الحرارة تتراوح بين 19 لـ 20 درجة.

وأشارت إلى أن معدلات درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وأن البلاد في فترة الليل نسجل درجات حرارة بالقاهرة 10 درجات، والمدن الجديدة 8 درجات.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في نسب الرطوبة، وأن فرص الأمطار موجودة لكن أقل من التي حدث أمس.