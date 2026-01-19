قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدوم مونتاج على صدى البلد
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
اقتصاد

زاد 105 جنيهات.. صعود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 19-1-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الإثنين 19 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 105 جنيهات مقارنة بسعره أمس.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 50080 جنيهًا، في ظل تحركات الأسعار العالمية واستمرار حالة الترقب في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

عيار 24: 7155 جنيهًا للبيع – 7130 جنيهًا للشراء

عيار 22: 6560 جنيهًا للبيع – 6535 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6260 جنيهًا للبيع – 6240 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5365 جنيهًا للبيع – 5350 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4175 جنيهًا للبيع – 4160 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3575 جنيهًا للبيع – 3565 جنيهًا للشراء

الأونصة: 222525 جنيهًا للبيع – 221810 جنيهات للشراء

الجنيه الذهب: 50080 جنيهًا للبيع – 49920 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 4676.23 دولار

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى قيمة بين الأعيرة، 7155 جنيهًا للبيع و7130 جنيهًا للشراء، متأثرًا بارتفاع السعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 6560 جنيهًا للبيع و6535 جنيهًا للشراء، ليواصل تحركاته الصاعدة بالتوازي مع باقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 21

حقق عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا واضحًا ليسجل 6260 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء، مقابل 6155 جنيهًا للبيع أمس، بزيادة قدرها 105 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5365 جنيهًا للبيع و5350 جنيهًا للشراء، ليعكس الزيادة العامة في أسعار الذهب محليًا.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50080 جنيهًا للبيع و49920 جنيهًا للشراء، مواصلًا مكاسبه مع صعود سعر عيار 21.

سعر أونصة الذهب

سجلت أونصة الذهب محليًا 222525 جنيهًا للبيع و221810 جنيهات للشراء، بينما بلغت الأونصة عالميًا 4676.23 دولار، ما ساهم في دعم الارتفاعات بالسوق المصرية.

الأسعار المذكورة متوسطات بمحلات الصاغة في مصر، وقد تختلف من تاجر لآخر، ولا تشمل قيمة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية أسعار الذهب اليوم سعر أونصة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22

