قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026 وذلك علي أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة في المملكة.

الذهب يصعد

وسجل متوسط سعر جرام الذهب صعودًا طفيفًا مقداره 10 ريالات في المتوسط مقارنة بما كانت عليه تداولات المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة السعودية.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء آخر تحديث مسجل في متوسط سعر جرام الذهب نحو 484 ريال سعودي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 554 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 508 ريال سعودي.

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 484.75 ريال سعودي.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 415 ريال سعودي.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 323.25 ريال سعودي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدنى فئة نح 277 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 17.233 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3878 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجلت أونصة الذهب بالدولار نحو 4595 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

"حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية

الأزهر يُحيي كنوز التراث.. "حَلي العاطل" شرحٌ نادر لفقه الشافعية يُزيّن معرض القاهرة للكتاب

جانب من المصالحة

برعاية الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات بالأزهر تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالجيزة

د. علي جمعة

عبادة بسيطة تحميك من الشيطان وتجعلك في رعاية الملائكة.. علي جمعة ينصح بها

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد