سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026

ارتفع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026 وذلك علي أساس أسبوعي داخل محلات الصاغة في المملكة.

الذهب يصعد

وسجل متوسط سعر جرام الذهب صعودًا طفيفًا مقداره 10 ريالات في المتوسط مقارنة بما كانت عليه تداولات المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة السعودية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وجاء آخر تحديث مسجل في متوسط سعر جرام الذهب نحو 484 ريال سعودي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 554 ريال سعودي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 508 ريال سعودي.

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 484.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 415 ريال سعودي.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 323.25 ريال سعودي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدنى فئة نح 277 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 17.233 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3878 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجلت أونصة الذهب بالدولار نحو 4595 دولار.