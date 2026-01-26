قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 12
لأول مرة منذ شهور.. الدولار يتهاوى تحت حاجز الـ 47 جنيها في مصر
300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية
حماس: ندعو الوسطاء لإلزام الاحتلال بوقف الخروقات وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات منتصف اليوم الإثنين 26 يناير 2026، بعد موجة ارتفاعات تاريخية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية وصل خلالها عيار 21 إلى 6825 جنيها لأول مرة في تاريخه، حيث ليفقدنحو 40 جنيهًا منذ تعاملات الصباح.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا من 6825 جنيهًا في بداية التعاملات إلى 6785 جنيهًا حاليًا دون مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

الجنيه الذهب يتراجع 320 جنيهًا دفعة واحدة

وبالتوازي مع هبوط سعر الجرام، سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا واضحًا بقيمة 320 جنيهًا، لينخفض من مستويات قريبة من 54600 جنيه إلى 54280 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض أسعار الأعيرة المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

متوسط الأسعار المحدثة:

عيار 24

البيع: 7755 جنيهًا

الشراء: 7720 جنيهًا

عيار 22

البيع: 7110 جنيهات

الشراء: 7075 جنيهًا

عيار 21

البيع: 6785 جنيهًا

الشراء: 6755 جنيهًا

عيار 18

البيع: 5815 جنيهًا

الشراء: 5790 جنيهًا

عيار 14

البيع: 4525 جنيهًا

الشراء: 4505 جنيهات

سعر الذهب في الإمارات اليوم

عيار 12

البيع: 3875 جنيهًا

الشراء: 3860 جنيهًا

الأونصة

البيع: 241185 جنيهًا

الشراء: 240120 جنيهًا

الجنيه الذهب

البيع: 54280 جنيهًا

الشراء: 54040 جنيهًا

سعر الأونصة عالميًا

5076.40 دولار

سعر الذهب الآن

تراجع محلي رغم استمرار القوة عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 5076 دولارًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، وهو ما يعكس أن التراجع المحلي جاء في إطار جني الأرباح بعد القفزات القياسية الأخيرة.

مكاسب تاريخية ما زالت قائمة

ورغم هذا التراجع، تشير البيانات إلى أن أسعار الذهب حققت ارتفاعًا تجاوز 64% منذ بداية عام 2025، مدعومة بتيسير السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين التي واصلت شراء الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي حتى ديسمبر الماضي، إضافة إلى التدفقات القياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

توقعات عالمية تفتح الباب لمستويات جديدة

وفي ضوء هذه التطورات، رفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رجّحت جولدمان ساكس وصول سعر الأوقية إلى 5400 دولار، بينما أشار المحلل المستقل روس نورمان إلى إمكانية بلوغ الذهب مستوى 6400 دولار للأوقية خلال العام الجاري، بمتوسط سنوي يقدَّر بنحو 5375 دولارًا، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب

