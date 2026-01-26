قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
مش بعرف أنام.. محمد معروف يكشف كواليس إدارته مباريات كان 2025
توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

اسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7691 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6730 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 53840 جنيه.


 
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.14 جنيه

سعر الشراء: 47.01 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.76 جنيه

سعر الشراء: 55.58 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.34 جنيه

سعر الشراء: 64.11 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.57 جنيه

سعر الشراء: 12.53 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.83 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه


وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحروية، قادمة من الصحراء الغربية، وأن هذه الأجواء تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.

رمال

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى تسجل في القاهرة الكبرى اليوم بين 24 لـ 25 درجة، وأن هذا أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن مصر ستشهد خلال الأيام القادمة تقلبات جوية متباينة، تشمل نشاطا للرياح وارتفاعاً وانخفاضاً في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر حالياً بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى الكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار.


درجات الحرارة تنخفض

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير مع غياب الشمس، لتصل في القاهرة الكبرى إلى 11–12 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 8–9 درجات، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 7–8 درجات، مع وجود برودة شديدة خلال فترات الفجر والصباح الباكر.


وأشارت إلى أن نشاط الرياح الجنوبية سيؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، خاصة في الصحراء الغربية، مع تدهور الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، لافتة إلى أن هذه الظواهر مستمرة حتى يوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة على النهار بحوالي 3–4 درجات مقارنة بيوم الاثنين، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 20 درجة مئوية.

ارتداء الكمامات

وحذرت غانم من تعرض بعض المناطق الصحراوية والمرتفعات لفرص تكون الصقيع ليلاً، خاصة في وسط سيناء وسانت كاترين، مع تواصل نشاط الرياح الذي يقلل من فرص تكون الصقيع، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات وحذر مرضى الحساسية والصدرية والجيوب الأنفية، كما شددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرقات بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الرمال والأتربة المثارة.

الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار حالة الطقس الطقس العملات الأجنبية سعر الذهب اليوم سعر الذهب

