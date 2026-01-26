أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7691 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6730 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 53840 جنيه.





أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.14 جنيه

سعر الشراء: 47.01 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.76 جنيه

سعر الشراء: 55.58 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 64.34 جنيه

سعر الشراء: 64.11 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.57 جنيه

سعر الشراء: 12.53 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.83 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحروية، قادمة من الصحراء الغربية، وأن هذه الأجواء تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن العظمى تسجل في القاهرة الكبرى اليوم بين 24 لـ 25 درجة، وأن هذا أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت إلى أن مصر ستشهد خلال الأيام القادمة تقلبات جوية متباينة، تشمل نشاطا للرياح وارتفاعاً وانخفاضاً في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر حالياً بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إضافة إلى الكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال النهار.



درجات الحرارة تنخفض

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير مع غياب الشمس، لتصل في القاهرة الكبرى إلى 11–12 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 8–9 درجات، بينما تصل في شمال الصعيد إلى 7–8 درجات، مع وجود برودة شديدة خلال فترات الفجر والصباح الباكر.



وأشارت إلى أن نشاط الرياح الجنوبية سيؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال، خاصة في الصحراء الغربية، مع تدهور الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، لافتة إلى أن هذه الظواهر مستمرة حتى يوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة على النهار بحوالي 3–4 درجات مقارنة بيوم الاثنين، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء إلى 20 درجة مئوية.

ارتداء الكمامات



وحذرت غانم من تعرض بعض المناطق الصحراوية والمرتفعات لفرص تكون الصقيع ليلاً، خاصة في وسط سيناء وسانت كاترين، مع تواصل نشاط الرياح الذي يقلل من فرص تكون الصقيع، مؤكدة ضرورة ارتداء الكمامات وحذر مرضى الحساسية والصدرية والجيوب الأنفية، كما شددت على أهمية القيادة بهدوء على الطرقات بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الرمال والأتربة المثارة.