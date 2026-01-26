عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

يهتم المواطنون بأسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 بشكل ملحوظ بعد افتتاح الأسواق العالمية للذهب فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026:

سجل عيار 24: 7691 جنيهاً.

وبلغ عيار 21: 6730 جنيهاً.

ووصل عيار 18: 5768 جنيهاً.



سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 53680 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 4982 دولارًا للأوقية.

وقد شهد سوق الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 522 جنيهاً خلال أسبوع واحد، ما يعادل زيادة بنسبة 8.5%، مع تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل، حيث افتتح الأسبوع عند 6153 جنيهاً وبلغ ذروته عند 6680 جنيهاً للجرام.

كما اقترب الذهب العالمي من مستوى 5000 دولار للأونصة نتيجة اختراق عدة مستويات مقاومة مهمة، مع توقعات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار لجوء المستثمرين لأدوات التحوط في ظل المخاطر الاقتصادية والسياسية الحالية.