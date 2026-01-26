قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
الكاف يؤجل جلسة الاستماع الخاصة بالسنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا
اقتصاد

عيار 21 يسجل رقما جديدا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
أمل مجدى

يهتم المواطنون بأسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 بشكل ملحوظ بعد افتتاح الأسواق العالمية للذهب فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم 

 
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026:

سجل عيار 24: 7691 جنيهاً.

وبلغ عيار 21: 6730 جنيهاً.

ووصل عيار 18: 5768 جنيهاً.


سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 53680 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 4982 دولارًا للأوقية.

وقد شهد سوق الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 522 جنيهاً خلال أسبوع واحد، ما يعادل زيادة بنسبة 8.5%، مع تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل، حيث افتتح الأسبوع عند 6153 جنيهاً وبلغ ذروته عند 6680 جنيهاً للجرام.

كما اقترب الذهب العالمي من مستوى 5000 دولار للأونصة نتيجة اختراق عدة مستويات مقاومة مهمة، مع توقعات تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار لجوء المستثمرين لأدوات التحوط في ظل المخاطر الاقتصادية والسياسية الحالية.

