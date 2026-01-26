قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين

الذهب
الذهب
هاجر ابراهيم

الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7691 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6730 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5768 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 53840 جنيه.


 

الذهب سعر الذهب الذهب اليوم

