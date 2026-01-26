زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

يتابع المواطنون أسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 بشكل ملحوظ بعد افتتاح الأسواق العالمية للذهب فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026:

- عيار 24: 7782 جنيهاً

- عيار 21: 6810 جنيهات

- عيار 18: 5837 جنيهاً



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 54480 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 4982 دولارًا للأوقية.

وقد شهد سوق الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 522 جنيهاً خلال أسبوع واحد، ما يعادل زيادة بنسبة 8.5%، مع تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل، حيث افتتح الأسبوع عند 6153 جنيهاً وبلغ ذروته عند 6680 جنيهاً للجرام.



قفزت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزة للمرة الأولى في تاريخها مستوى 5,000 دولار للأوقية، لتواصل موجة صعود حادة بدأت الأسبوع الماضي مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً.



وارتفع الذهب في والمعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 5,035.83 دولار للأوقية، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بالنسبة نفسها لتسجل ذروة تاريخية عند 5,074.71 دولار للأوقية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

كان الذهب قد حقق مكاسب تجاوزت 8% خلال الأسبوع الماضي، بعدما اخترق مستويات قياسية عدة، ليرتفع إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17%.