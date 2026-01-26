قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
اقتصاد

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

الذهب
الذهب
أمل مجدى

يتابع المواطنون أسعار الذهب باعتباره الملاذ الآمن في ظل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 بشكل ملحوظ بعد افتتاح الأسواق العالمية للذهب فوق مستوى 5000 دولار للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم 


وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026:

- عيار 24: 7782 جنيهاً

- عيار 21: 6810 جنيهات

- عيار 18: 5837 جنيهاً


سعر الجنيه الذهب


وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 54480 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار
وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 26 يناير 2026 نحو 4982 دولارًا للأوقية.

وقد شهد سوق الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قوية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو 522 جنيهاً خلال أسبوع واحد، ما يعادل زيادة بنسبة 8.5%، مع تسجيل مستويات قياسية لم تشهدها السوق من قبل، حيث افتتح الأسبوع عند 6153 جنيهاً وبلغ ذروته عند 6680 جنيهاً للجرام.


قفزت أسعار الذهب بقوة خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزة للمرة الأولى في تاريخها مستوى 5,000 دولار للأوقية، لتواصل موجة صعود حادة بدأت الأسبوع الماضي مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً.


وارتفع الذهب في والمعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 5,035.83 دولار للأوقية، كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بالنسبة نفسها لتسجل ذروة تاريخية عند 5,074.71 دولار للأوقية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

كان الذهب قد حقق مكاسب تجاوزت 8% خلال الأسبوع الماضي، بعدما اخترق مستويات قياسية عدة، ليرتفع إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17%.

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب

