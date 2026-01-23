قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب اليوم 23-12-2026

محمد يحيي

يستمر ثبات سعر أقل جرام ذهب مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23-1-2026 داخل محلات الصاغة.

أدني سعر عيار اليوم

وتضمن أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لعيار 14 اليوم

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  4300 جنيه للبيع و 4313 جنيه للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

وسجل سعر المعدن الأصفر هدوءاً نسبيًا بعد ارتفاع غير مسبوق له مساء أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

الذهب يفوق التوقعات

وارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء أمس على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتي اليوم؛ زيادة غير مسبوقة قيمتها 315 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

الذهب يستعيد المكاسب

وحقق جرام الذهب مكاسب في أيام بعد هبوط طفيف لم يجاوز حاجز الـ35 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث سعر الذهب

بلغ آخر تحديث سعر الذهب في المتوسط مسجلًا نحو 6450 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7371 جنيه للبيع و 7394 جنيه للشراء.

اسعار الذهب البوم

سعر عيار 21اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6450 جنيه للبيع و 6470 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5528 جنيه للبيع و 5545 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  4300 جنيه للبيع و 4313 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 51.6 ألف جنيه للبيع و 51.76 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4811 دولار للبيع و 4812 دولار للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الذهب في السوق المحلي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم لمتابعة استثماراتهم وإدخار مدخراتهم، لذلك يرصد صدي البلد في السطور التالية الأسعار بكافة الأعيرة.

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك الذكي يشتري الذهب حفاظًا على قيمة أمواله، مؤكدًا أن التعامل مع الذهب بطريقة سليمة هو السبيل الأمثل لحماية المدخرات من التضخم وتقلبات السوق.

وأضاف ميلاد،أن الصبر على الاستثمار في الذهب أفضل بكثير من المضاربة اليومية، مؤكدًا أن المضاربة اللحظية تحوّل عملية الادخار إلى حالة من القلق والتوتر النفسي المستمر.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن في محلات الصاغة

مخاطر متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي

حذّر هاني ميلاد من الانسياق وراء متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي بهدف البيع السريع، موضحًا أن هذا السلوك يؤدي إلى فقدان الذهب لوظيفته الأساسية كملاذ آمن.

وأوضح أن التعامل مع الذهب بعقلية البورصة، عبر الشراء والبيع بناءً على تحركات يومية أو حتى ساعية، يعرض المستثمر لضغوط نفسية كبيرة في حال حدوث انخفاض مفاجئ في الأسعار، ويقلل من الاستفادة الفعلية من الاستثمار.

وأوضح أن الذهب يُعد مخزنًا للقيمة، وأن الاحتفاظ به أو شرائه يظل خيارًا مضمونًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مؤكدًا أن البيع لا يُنصح به إلا في حالات الضرورة القصوى.

و شدد رئيس شعبة الذهب على أهمية الوعي الاستثماري، مؤكدًا أن التسرع في بيع الذهب بدافع الخوف من تغير الأسعار قد يؤدي إلى خسائر مستقبلية، خاصة مع التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس على المدى الطويل.

