آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

جدد الذهب صعوده مرة أخري في منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 22-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع مجددًأ

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيه جديدة منذ بدء تداولات مساء اليوم الخميس داخل محلات الصاغة المختلفة.

صعود جماعي

وخلال اليوم وحتي مطلع الأسبوع الجاري شهد سعر الذهب في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 340 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الجرام نحو 6475 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7400 جنيه للبيع و 7428 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6475 جنيه للبيع و 6500 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5550 جنيه للبيع و 5571 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4316 جنيه للبيع و 4333 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 51.8 ألف جنيه للبيع و 52 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4878 دولار للبيع و 4879 دولار للشراء.