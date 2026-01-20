الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ماتم تداولة بأحد المواقع الإخبارية تضمن الادعاء بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من تاجر مشغولات ذهبية بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة قنا من (تاجر مصوغات ذهبية ونجله "مصابان بجروح وكدمات متفرقة" – مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا) بأنه حال سيرهما بالسيارة خاصتهما بدائرة المركز فوجئا بقيام شخصين يحمل أحدهما سلاح نارى باعتراض طريقهما والتعدى عليهما بالضرب محدثان إصابتيهما المنوه عنها لمحاولة سرقة السيارة إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فقاما بسرقة (حقيبة بداخلها كمية من المشغولات الذهبية وزنت أكثر من 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول ) ولاذا بالفرار عقب ذلك.

باستكمال الفحص تبين عدم صحة إدعائهما، وتبين وجود خلافات مالية بين أحدهما وبين (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) أمكن ضبطه وبمواجهته أقر باستعانته بـ (5 أشخاص "تم ضبط 2 منهم – وجارى ضبط باقى المتهمين " – مقيمين بذات الدائرة) لارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بقيامهما بالاشتراك مع باقى المتهمين باستيقاف المجنى عليهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما لمحاولة سرقة السيارة بالإكراه مستخدمين سلاح نارى " بندقية آلية" إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فقاموا بسرقة هواتفهما المحمولة وفروا هاربين ، ونفوا قيامهم بالإستيلاء على حقيبة بها مشغولات ذهبية .. وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما .

