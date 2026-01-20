قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ماتم تداولة بأحد المواقع الإخبارية تضمن الادعاء بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من تاجر مشغولات ذهبية بقنا.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة قنا من (تاجر مصوغات ذهبية ونجله "مصابان بجروح وكدمات متفرقة" – مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا) بأنه حال سيرهما بالسيارة خاصتهما بدائرة المركز فوجئا بقيام شخصين يحمل أحدهما سلاح نارى باعتراض طريقهما والتعدى عليهما بالضرب محدثان إصابتيهما المنوه عنها لمحاولة سرقة السيارة إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فقاما بسرقة (حقيبة بداخلها كمية من المشغولات الذهبية وزنت أكثر من 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول ) ولاذا بالفرار عقب ذلك.

 باستكمال الفحص تبين عدم صحة إدعائهما، وتبين وجود خلافات مالية بين أحدهما وبين (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) أمكن ضبطه وبمواجهته أقر باستعانته بـ (5 أشخاص "تم ضبط 2 منهم – وجارى ضبط باقى المتهمين " – مقيمين بذات الدائرة) لارتكاب الواقعة.

 وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بقيامهما بالاشتراك مع باقى المتهمين باستيقاف المجنى عليهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما لمحاولة سرقة السيارة بالإكراه مستخدمين سلاح نارى " بندقية آلية" إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك فقاموا بسرقة هواتفهما المحمولة وفروا هاربين ، ونفوا قيامهم بالإستيلاء على حقيبة بها مشغولات ذهبية .. وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية المشغولات الذهبية تاجر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

رئيس وزراء التشيك يأمل حل قضية جرينلاند عبر الدبلوماسية

صحة غزة: وفاة رضيعة نتيجة البرد الشديد

"بيتكوين" تهبط إلى 91 ألف دولار وسط ضغوط جيوسياسية وتنظيمية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

تمارين كيجل للرجال.. أفضل التمارين لصحة الحوض وزيادة القوة الجنسية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

