مصادر طبية: رصاص الاحتلال يصيب طفلة خارج مناطق الانتشار غربي خان يونس
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات

البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة مشكلات كثيرة بسبب باقات الإنترنت، وأن معظم المواطنين يشتكون من نفاد الباقة قبل الموعد المحدد لها، وأن المواطنين التي تشترك في باقات عالية لا يحصلون على الخدمات التي تم التعاقد عليها.

وعلقت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على مشكلات باقات الإنترنت، ونفاد الباقة قبل انتهاء الشهر، وقالت إن السبب في ذلك يرجع لآن الإنترنت محدود، فكل شخص يشترك في باقة بمساحة محددة تنتهي بانتهاء هذه المساحة.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن استخدام الموبايلات الحديثة، والشاشات ذات الامكانيات العالية، يستهلك مساحة أكبر من باقة الإنترنت، ولذلك نجد البعض في الفترة الأخيرة يجدد الباقة أكثر من مرة في الشهر الواحد.

ولفتت إلى أن استهلاك الإنترنت يرتفع مع ارتفاع جودة الأجهزة المستخدمة، موضحة أن لجنة الاتصالات في مجلس النواب تعمل حاليا على مطالب البعض بتوفير الإنترنت بمساحات مفتوحة « إنترنت بلا حدود» وأن تنتهي قصة الباقات الشهرية.

وأشارت إلى أن هناك بعض الدول توفر إنترنت بلا حدود، وهناك دول توفر انترنت بباقات مثل ما يحدث في مصر حاليًا، ولذلك لجنة الاتصالات ستعمل لحل هذه المشكلة مع الوزارة.

وأوضحت أن الحكومة ووزارة الاتصالات عليهم أن ينظروا أن وفرة الإنترنت أو الإنترنت بشكل عام جزء من الإنتاج، وأن استخدامه حاليا ليس للرفاهية، فمعظم الخدمات تكون من خلال الإنترنت، والتعليم والعمل للكثير من الأشخاص يتم من خلال الإنترنت.

وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تخفض الأسعار، أو ترفع مساحات الباقات، أو توفير إنترنت بلا حدود، فالفترة المقبلة سيكون لهذه المشكلة حل، وأنه سيتم عمل دراسة لهذا الأمر، وسيكون هناك حلول.


 

