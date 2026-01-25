برلمانية: خطوط الإنترنت النحاسية لا تنقل السرعة بشكل جيد

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك بعض الخطوط الخاصة بالانترنت لا تتحمل السرعات العالية، وعلى الرغم من اشتراك البعض بهذه الباقات المرتفعة نجد مشكلات كثيرة في الإنترنت.

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد”، أنه تطالب المواطنين قبل الاشتراك في سرعات عالية و بأموال كثيرة، عمل اختبار على الخط، أو من الأفضل عدم الاشتراك في السرعات العالية.

ولفتت إلى أن هناك بعض الخطوط لا تستفيد من السرعات التي يتم التعاقد عليها، وأن الكثير من المواطنين تشتكي من سرعات الإنترنت، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك حل لـ مشكلات الإنترنت.



وأشارت إلى أن خطوط الإنترنت النحاس لا تنقل السرعة بشكل جيد، وأن تغيير خطوط النحاس تكلف الدولة الكثير، ولذلك هناك بعض الخطوط تم تحويلها لـ«الفايبر» وهذه الخطوط تكون أفضل.



