لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وذلك بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في إطار حرص جامعة دمنهور على السعي للحضور المتنامي على الخريطة الدولية.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته و فخره بهذا الإنجاز بالمشاركة في هذا المشروع الأوروبي الذي يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مؤسسات التعليم العالي المصرية ومنها جامعة دمنهور، مثمنا جهود القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم تدويل التعليم، وتعزيز مشاركة الجامعات في المشروعات الدولية التي تربط التعليم بالابتكار ومتطلبات سوق العمل، مشيدا بدعم الوكالة الجامعية للفرانكفونية لتعزيز التكامل والتعاون الأكاديمي.



هذا وقد أكد "ترابيس" حرص جامعة دمنهور على تطوير منظومتها التعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات الطلاب والخريجين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن "مشروع EUSEEDS يمثل فرصة هامة للجامعة لتوسيع خبراتها الدولية، وتعزيز مهارات أبنائها الطلاب في مجالات حيوية مثل التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي.



و أضاف الدكتور أحمد هلال، المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور، أن فوز جامعة دمنهور بالمشاركة في هذا المشروع جاء عقب منافسة دولية وإقليمية قوية، شهدت مراحل تقييم متعددة شملت مراجعة أولية للطلبات، وتقييمًا فنيًا للعروض المقدمة من عدد كبير من الجامعات، أعقبها إجراء مقابلات مع الجامعات المؤهلة، قبل الإعلان عن المؤسسات الفائزة.

جدير بالذكر أن مشروع EUSEEDS يتم تنسيقه من قبل الوكالة الجامعية للفرانكفونية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، ويضم ائتلافًا دوليًا متعدد الجنسيات يشمل مؤسسات وشركاء من عدة دول، من بينها مصر وقبرص وفرنسا والأردن ولبنان وفلسطين، ويهدف المشروع إلى إنشاء مراكز تعليمية متخصصة داخل الجامعات المشاركة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب، لا سيما في مجالات قابلية التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.