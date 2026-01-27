قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
ساندي رضا

 أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، فوزها  بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وذلك بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، في إطار حرص جامعة دمنهور على السعي للحضور المتنامي على الخريطة الدولية.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته و فخره بهذا الإنجاز بالمشاركة في هذا  المشروع الأوروبي الذي يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مؤسسات التعليم العالي المصرية ومنها جامعة دمنهور، مثمنا جهود القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم تدويل التعليم، وتعزيز مشاركة الجامعات في المشروعات الدولية التي تربط التعليم بالابتكار ومتطلبات سوق العمل، مشيدا بدعم الوكالة الجامعية للفرانكفونية لتعزيز التكامل والتعاون الأكاديمي.


هذا وقد أكد "ترابيس" حرص جامعة دمنهور على تطوير منظومتها التعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات الطلاب والخريجين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن "مشروع EUSEEDS يمثل فرصة هامة للجامعة لتوسيع خبراتها الدولية، وتعزيز مهارات أبنائها الطلاب في مجالات حيوية مثل التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي.


و أضاف الدكتور أحمد هلال، المدير التنفيذي للمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمنهور، أن فوز جامعة دمنهور بالمشاركة في هذا المشروع جاء عقب منافسة دولية وإقليمية قوية، شهدت مراحل تقييم متعددة شملت مراجعة أولية للطلبات، وتقييمًا فنيًا للعروض المقدمة من عدد كبير من الجامعات، أعقبها إجراء مقابلات مع الجامعات المؤهلة، قبل الإعلان عن المؤسسات الفائزة.

جدير بالذكر أن مشروع EUSEEDS يتم تنسيقه من قبل الوكالة الجامعية للفرانكفونية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، ويضم ائتلافًا دوليًا متعدد الجنسيات يشمل مؤسسات وشركاء من عدة دول، من بينها مصر وقبرص وفرنسا والأردن ولبنان وفلسطين، ويهدف المشروع  إلى إنشاء مراكز تعليمية متخصصة داخل الجامعات المشاركة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب، لا سيما في مجالات قابلية التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

